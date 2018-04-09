استقرار واضح في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم بالأسواق استقرار واضح خلال التعاملات، حيث وصل سعر الطن من حديد عز خلال تعاملات اليوم إلى 12550 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد بشاي خلال تعاملات اليوم 12530 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد المصريين إلى 12540 جنيه.

وسجل سعر الطن من حديد الجيوشي خلال تعاملات اليوم إلى 12400 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد مصر ستيل خلال تعاملات اليوم إلى 12400 جنيه، كما وصل سعر الطن من حديد العتال خلال تعاملات اليوم إلى 12500 جنيه، كما سجل سعر الطن من حديد المراكبي خلال تعاملات اليوم إلى 12430 جنيه.

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كما سجل سعر الطن من حديد عطية خلال تعاملات اليوم إلى 12500 جنيه، بينما وصل سعر الطن من حديد العشرى خلال تعاملات اليوم إلى 12400 جنيه.

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