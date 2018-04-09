الرقابة على الصادرات والواردات تبدأ فحص السلع استعداداً لرمضان

Advertisements

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات “إسماعيل جابر” خلال مجموعة من التصريحات أن الهيئة تقوم بالإشراف على أعمال الرقابة وفحص السلع الغذائية التي يتم استيرادها وتصديرها والتي تخضع لأحكام قواعد الرقابة.

كما أضاف رئيس الهيئة خلال التصريحات أن عمليات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها الهيئة لا تختلف عن أعمال المتابعة التي تعد واحدة من مهام الهيئة والتي تقوم من خلالها بالإشراف على واردات سلع شهر رمضان الكريم.

Advertisements

حيث دائما ما تقوم الهيئة بإخضاع جميع السلع المستوردة للفحص وذلك للتأكد من معايير الجودة لتلك السلع بجانب التأكد من مطابقة السلع للمواصفات العالمية المطلوبة.

هذا كما أشار إل الواردات من السلع الغذائية التي تقوم البلاد باستيرادها طوال العام مؤكدا أن مواصفات تلك السلع لا تختلف مطلقا عن السلع التي تقوم الدولة باستيرادها خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضا: