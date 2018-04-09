جمارك بورسعيد تفرج عن 1934 سيارة خلال مارس وقطع غيار بقيمة 398,15 مليون جنيه

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان جمارك سيارات بورسعيد التي يرأسها السيد العوف عن الإفراج عن ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين سيارة وبيانات جمركية أخرى لقطع الغيار خلال شهر مارس القادم بقيمة 398.15 مليون جنيه مصري.

وقد أعلن التقرير الصادر عن “المنفذ الجمركي بمنطقة بورسعيد” حيث أعلن أن حجم الإيرادات المصرية التي تم تحصيلها من تلك الرسائل قد بلغت حوالي 99,96 مليون جنيه مصري، ومنها رسوم ضريبية وجمركية تم تقديرها بحوالي 53,2 مليون جنيه مصري وضرائب أخرى لجهات قد سجلت حوالي 46,8 مليون جنيه.

Advertisements

وقد أعلن التقرير الذي قد تم الإفراج عنه عن تسعمائة وستة وتسعين سيارة ملاكي عادية وسيارات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 218,9 مليون جنيه وقد سلجت الإيرادات المحصلة عليها 57,14 مليون جنيه مصري منها 38,3 مليون جنيه مصري رسوم جمركية، وضرائب بقيمة 18,9 مليون جنيه مصري.

وقد أوضح التقرير أن الإفراج عن ثمانمائة ثمانية وستين رسالة قطع غيار خلال الشهر السابق بقيمة 158,04 مليون جنيه مصري، بإيرادات قد تم تحصيلها بقيمة سجلت 37,7 مليون جنيه مصري منها رسوم جمركية بقيمة بلغت 13,303 مليون جنيه، وسجلت قيمة الضرائب حوالي 24,4 مليون جنيه مصري.

وقد سجلت حجم السيارات النقل التي قد تم الإفراج عنها بحوالي سبعين سيارة وحفارا، وجراراً زراعياً ولودر بقيمة 21,232 مليون جنيه مصري، وقد سجل إجمالي إيرادات محصلة تقدر بحوالي 5,061 مليون جنيه وقد سجلت قيمة الرسوم الجمركية بقيمة 494,22 ألف جنيه مصري وسجلت الضرائب بقيمة 3,6 مليون جنيه مصري.

وقد قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات في المنطقة الحرة خلال الفترة ذاتها قد سجلت خمسة وتسعين ألف ومائتين وأربعة وثمانين جنيه مصري.

أقرا المزيد مرتضى منصور يعلن عن قرار عاجل بشأن المدرب الجديد للقلعة البيضاء