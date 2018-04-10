اسعار الجبس والاسمنت الابيض اليوم الثلاثاء 10 أبريل 2018 في مصر الآن

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شهدت اسعار الجبس اليوم استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر طن جبس سيناء مبلغ 695 جنيها، بينما سجل سعر طن جبس البلاح 600 جنيه.

اما عن سعر جبس السويس فقد سجل 500 جنيه للطن، بينما سجلت سعر طن جبس الدولية مبلغ 640 جنيه، وسجل سعر طن جبس المعمار مبلغ 635 جنيه، وبلغ سعر طن جبس القومية مبلغ 515 جنيه.

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واستقرت ايضا اسعار الاسمنت الابيض في مصر، حيث سجل سعر طن اسمنت سوبر سيناء الأبيض مبلغ 1730 جنيه، اما عن سعر اسمنت سوبر رويال المنيا فقد سجله 1780 جنيه للطن الواحد.