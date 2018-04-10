اسعار التكييف والمبردات لعام 2018 وتوقعات اسعارها الفترة المقبلة

Advertisements

جاءت توقعات عضو شعبة التبريد و التكييف في الغرفة التجارية، والسكرتير السابق للشعبة “عمر نصر” ، بأن اسعار التكييف سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين خمسه إلى عشره في المائه بسبب نقص المعروض من اجهزة التكييف و المبردات فى الاسواق المصريه.

وأضاف نصر ان اسعار التكييف في مصر لم تتغير كثيرا عن أسعار العام الماضي حتى الآن، مشيرا الى أن هناك حالة هدوء في مبيعات التكييف والمبردات، وذلك لأن درجات الحرارة في الفترة الحالية معتدلة إلى حد كبير .

Advertisements

وأوضح عضو شعبة التبريد والتكييف، أن هناك مخاوف لدى التجار والموزعين من عدم توافر أجهزة التكييف من قبل مصنعيها، وبالتالي فإن هذا يجعل كل تاجر يتمسك بالاجهزه مؤقتاً خاصة المستوردة.

اما عن اسعار التكييف هذا الموسم، فقد سجلت اسعار التكييف واحد وربع حصان مبلغ 5500 جنيه بالنسبه للكاش، واضاف ان هناك موديلات واصناف اخرى اعلى في السعر من ذلك، حسب الشركة المصنعة لكن هذا يعتبر متوسط سعر التكييف 1.25 حصان.

اما عن اسعار تكييف 2.25 حصان، فيتراوح سعره ما بين 9500 جنيه وقد يصل سعره في بعض الشركات الى 11 ألف جنيه وذلك حسب امكانيات الجهاز والشركة المصنعة له.

اما عن اسعار مبردات المياه الخاصة بالشوارع فيتراوح سعرها ما بين 1600 جنيه و 2000 جنيه.

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء.