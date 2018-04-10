تعرف على أحوال البورصة المصرية بعد عطلة شم النسيم

Advertisements

ارتفعت كافة المؤشرات بتعاملات جلسة البورصة المصرية اليوم الموافق الثلاثاء 10 من شهر ابريل، كما ارتفع أيضًا المؤشر الخاص بإيجي إكس 30 بنسبة 0,07%، وتراجع المؤشر الخاص بإكس 50 بنسبة 0,58%، واستطاع المؤشر الخاص بإيجي إكس 20 أن يقفز بنسبة 0,06%.

كما سجل المؤشر الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة الخاص بإيجي إكس 70 بنسبة 0,36%، وأيضًا المؤشر الخاص بإيجي إكس100 بنسبة 0,21% وهو الأوسع من حيث النطاق.

Advertisements

وصرحت شركة تداول الأوراق المالية “مباشر” أن مؤشر البورصة المصرية الأساسي قد انهى تعاملاته الأسبوع السابق متراجعًا لمستواه وسجل 17,779 نقطة ليغلق متقربًا من مستويات الدعم 17,400 نقطة، والذي إذا تم خرقه للأسفل فينصح بأن يتم إيقاف الخسائر على أقصر مدى، ويتراجع نتيجة إلى ذلك نحو 17,200 نقطة.

وبالجدير ذكره أن إدارة البورصة المصرية قد احتسبت يومي الاحد والاثنين من هذا الاسبوع اجازة رسمية بمناسبة أعياد القيامة وعيد الربيع.