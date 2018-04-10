جدول أسعار الفائدة في البنك الاهلي وإجراءات الحصول على الدولار عند السفر

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قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري “يحيى أبو الفتوح” أن أزمة توافر الدولار انتهت وأكد أن البنوك متوفر بها الدولار، وأن هذه الأزمة قد اصبحت من الماضى و ان الدولار اصبح متاح لتمويل الاستيراد و للراغبين فى السفر الى خارج البلاد.

وأكد “أبوالفتوح” أن جميع فروع البنك الأهلي المصري توفر الدولار للمسافرين للخارج على نحوٍ قدره 2000 دولار للفرد، ولكن بعد تقديم المستندات التي تفيد السفر والتي تشمل تذكرة الطيران والتأشيرة.

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وجاء توفر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بعد قرار تعويم الجنيه الذي من وجه نظره قد دعم موارد البنوك من العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

والجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 29 مارس، لتصبح الفائدة 16.75% و 17.75% .

أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه في البنك الأهلي المصري

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أسم الوعاء سعر العائد حساب التوفير الشهري 10.60 % حساب التوفير الربع سنوي 10.75 % حساب التوفير النصف سنوي 10.90 % حساب التوفير السنوي 11.25 % حساب ادخار المعاش 11.25 % حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز 11.25 % شهادات ادخار الشركات (3 سنوات ) شهرى 9.25 % شهادات ادخار الشركات (3 سنوات ) ربع سنوي 9.50 % شهادات المجموعة "أ" ذات العائد التراكمي 10.75 % شهادة الدخل الشهري المتغير 13.3168 % الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 13 % الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي 15.25 % شهادات المجموعة "ب"- لمدة ثلاث سنوات 15.25 % شهادة ادخار الشركات (3 سنوات ) نصف سنوي 9.75 % حساب توفير المستقبل عائد شهرى 10.40 % حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى 10.50 % حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى 10.65 % حساب توفير المستقبل عائد سنوى 11 % الشهادة البلاتينية الشهرية 15 % الشهادة البلاتينية 12 شهر 17 % شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 17.25 % شهاده امان المصريين 16 %

أسعار العائد على الشهادات بالعملة الأجنبية

اسم الشهادة العائد متوسط اسعار الشهادة الماسية بالدولار الامريكي 3.50 % متوسط اسعار الشهادة الماسية باليورو 1.35 % متوسط اسعار الشهادة الذهبية بالدولار الامريكى 3.40 % متوسط اسعار الشهادة الذهبية باليورو 1.25 % شهادة الامان 3 سنوات ربع سنوي بالدولار الامريكي 4.25 % شهادة الامان 3 سنوات ربع سنوي باليورو 2.75 % شهادة العائد المقدم 3 سنوات بالدولار الامريكي 4.00 % شهادة العائد المقدم 3 سنوات باليورو 1.9 % شهادة العائد المقدم 5 سنوات بالدولار الامريكي 4.1 % شهادة العائد المقدم 5 سنوات باليورو 2 % شهادة أهل مصر 7 سنوات ربع سنوي بالدولار الامريكي 5.75 % متوسط اسعار شهادة كنزى نصف سنوي بالدولار الامريكي 4.6 % متوسط اسعار شهادة كنزى ربع سنوي بالدولار الامريكي 4.5 % شهادة أهل مصر 5 سنوات ربع سنوي بالدولار الامريكي 5.25 % شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الامريكى 3.5 % شهادة بلادى ثلاث سنوات بالدولار الامريكى 4.5 % شهادة بلادى خمس سنوات بالدولار الامريكى 5.5 % شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الاسترالى 4 % شهادة بلادى ثلاث سنوات بالدولار الاسترالى 5 % شهادة بلادى خمس سنوات بالدولار الاسترالى 6 % شهادة بلادي سنة واحدة باليورو 2 % شهادة بلادى ثلاث سنوات باليورو 3 % شهادة بلادى خمسة سنوات باليورو 3.5 % شهادة بلادى سنة واحدة بالجنيه الاسترليني 1 % شهادة بلادى ثلاث سنوات بالجنيه الاسترليني 1.25 % شهادة بلادى خمسة سنوات بالجنيه الاسترليني 1.375 %