جدول أسعار الفائدة في البنك الاهلي وإجراءات الحصول على الدولار عند السفر

منذ 42 دقيقة أخبار الاقتصاد
جدول أسعار الفائدة في البنك الاهلي وإجراءات الحصول على الدولار عند السفر

قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري “يحيى أبو الفتوح” أن أزمة توافر الدولار انتهت وأكد أن البنوك متوفر بها الدولار، وأن هذه الأزمة قد اصبحت من الماضى و ان الدولار اصبح متاح لتمويل الاستيراد و للراغبين فى السفر الى خارج البلاد.

وأكد “أبوالفتوح” أن جميع فروع البنك الأهلي المصري توفر الدولار للمسافرين للخارج على نحوٍ قدره 2000 دولار للفرد، ولكن بعد تقديم المستندات التي تفيد السفر والتي تشمل تذكرة الطيران والتأشيرة.

وجاء توفر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بعد قرار تعويم الجنيه الذي من وجه نظره قد  دعم موارد البنوك من العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

والجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 29 مارس، لتصبح الفائدة 16.75% و 17.75% .

أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه في البنك الأهلي المصري

أسم الوعاءسعر العائد
حساب التوفير الشهري10.60 %
حساب التوفير الربع سنوي10.75 %
حساب التوفير النصف سنوي10.90 %
حساب التوفير السنوي11.25 %
حساب ادخار المعاش11.25 %
حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز11.25 %
شهادات ادخار الشركات (3 سنوات ) شهرى9.25 %
شهادات ادخار الشركات (3 سنوات ) ربع سنوي9.50 %
شهادات المجموعة "أ" ذات العائد التراكمي10.75 %
شهادة الدخل الشهري المتغير13.3168 %
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري13 %
الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي15.25 %
شهادات المجموعة "ب"- لمدة ثلاث سنوات15.25 %
شهادة ادخار الشركات (3 سنوات ) نصف سنوي9.75 %
حساب توفير المستقبل عائد شهرى10.40 %
حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى10.50 %
حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى10.65 %
حساب توفير المستقبل عائد سنوى11 %
الشهادة البلاتينية الشهرية15 %
الشهادة البلاتينية 12 شهر17 %
شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة17.25 %
شهاده امان المصريين16 %

أسعار العائد على الشهادات بالعملة الأجنبية

اسم الشهادةالعائد
متوسط اسعار الشهادة الماسية بالدولار الامريكي3.50 %
متوسط اسعار الشهادة الماسية باليورو1.35 %
متوسط اسعار الشهادة الذهبية بالدولار الامريكى3.40 %
متوسط اسعار الشهادة الذهبية باليورو1.25 %
شهادة الامان 3 سنوات ربع سنوي بالدولار الامريكي4.25 %
شهادة الامان 3 سنوات ربع سنوي باليورو2.75 %
شهادة العائد المقدم 3 سنوات بالدولار الامريكي4.00 %
شهادة العائد المقدم 3 سنوات باليورو1.9 %
شهادة العائد المقدم 5 سنوات بالدولار الامريكي4.1 %
شهادة العائد المقدم 5 سنوات باليورو2 %
شهادة أهل مصر 7 سنوات ربع سنوي بالدولار الامريكي5.75 %
متوسط اسعار شهادة كنزى نصف سنوي بالدولار الامريكي4.6 %
متوسط اسعار شهادة كنزى ربع سنوي بالدولار الامريكي4.5 %
شهادة أهل مصر 5 سنوات ربع سنوي بالدولار الامريكي5.25 %
شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الامريكى3.5 %
شهادة بلادى ثلاث سنوات بالدولار الامريكى4.5 %
شهادة بلادى خمس سنوات بالدولار الامريكى5.5 %
شهادة بلادى سنة واحدة بالدولار الاسترالى4 %
شهادة بلادى ثلاث سنوات بالدولار الاسترالى5 %
شهادة بلادى خمس سنوات بالدولار الاسترالى6 %
شهادة بلادي سنة واحدة باليورو2 %
شهادة بلادى ثلاث سنوات باليورو3 %
شهادة بلادى خمسة سنوات باليورو3.5 %
شهادة بلادى سنة واحدة بالجنيه الاسترليني1 %
شهادة بلادى ثلاث سنوات بالجنيه الاسترليني1.25 %
شهادة بلادى خمسة سنوات بالجنيه الاسترليني1.375 %