قريبا .. 64% من ثروات العالم بيد 1% فقط من سكان العالم

Advertisements

أعلنت مجموعة من التحاليل الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، والتي تتعلق بتضخم ثروات الأغنياء حول العالم، أنه بحلول عام 2030 سيكون ثلثي ثروات العالم في يد 1% فقط من أغنياء العالم.

ووفقا للتقارير والتحليل الذي أصدره مكتب مجلس العموم البريطاني خلال الفترة الأخيرة، فإن نحو 64% من حجم ثروات العالم ستكون متركزة في يد حوالي 1% فقط من سكان العالم، في حالة استمرار موجة تضخم الثروات والتي بدأت مع نهاية الأزمة المالية العالمية، وذلك منذ عام 2008.

Advertisements

الجدير بالذكر أن ثروات الأغنياء من الطبقة العليا حول العالم ترتفع سنويا بقيمة 6% منذ عام 2008، هذا بالمقابل بنسبة الزيادة التي تطرأ على حوالي 99% من سكان العالم، والتي تقدر بنحو 3% فقط.

وذكرت التقارير التي تم نشرها أنه مع استمرار وتيرة التضخم في ثروات الأغنياء، فإن قيمة ما سيمتلكه حوالي 1% من سكان العالم مع حلول عام 2030 سوف يقدر بنحو 305 تريليون دولار، هذا مقابل 140 تريليون دولار.

هذا كما ذكر التقرير مجموعة من التحذيرات حول حالة عدم الثقة التي ستنتشر بين سكان العالم خلال العقد المقبل، هذا مع استمرار حالة التضخم بنفس الوتيرة الحالية بالنسبة لثروات أثرى الأثرياء.

اقرأ أيضا:

نعرض لكم سبب انضمام أكثر من مليون شخص إلى قائمة الأثرياء العام الماضي.