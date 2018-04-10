تهديدات ترامب تتسبب في انهيار قيمة الريال الإيراني

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شهدت تعاملات الأيام الماضي انخفاض ملحوظ في قيمة الريال الإيراني، حيث سجل الريال الإيراني انخفاضاً بقيمة 6%، وبالتالي فقط وصلت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها، هذا بالتزامن مع المخاوف التي انتشرت مؤخرا بخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفقا لما هدد به “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي أكثر من مرة.

وسجل سعر الريال الإيراني مقابل الدولار 55200 عند إغلاق تعاملات السوق المفتوح، وبالتالي يكون الريال الإيراني قد انخفضت قيمته خلال ال6 أشهر الأخيرة بنحو الثلث، وجاء هذا خلال التقارير الصادرة عن أكثر المصادر الموثوقة في تقلبات الأسعار الحرة “شبكة المعلومات المالية”.

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كما ذكر أحد المصادر التابعة لأحد مكاتب الصرافة في طهران، أن الكثير من المتعاملين قد أقبل خلال الفترة الأخيرة على شراء الدولار الأمريكي بمبالغ كبيرة، ظنا منهم أن الولايات المتحدة ستنسحب خلال الفترة القادمة من الاتفاق النووي.

كما أضاف أن الفرق بين السعر الرسمي للريال قد سجل الأحد نحو 37814، الأمر الذي يشير إلى احتمالية عودة التضخم من جديد، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة للسيطرة على حالة التضخم تلك.

كما أشار رئيس مكتب الصرافة خلال التصريحات التي قام بها إلى موقف الحكومة من حالة الرعب التي انتشرت في السوق، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع القيام بأي شئ في تلك الحالة، ومن المتوقع أن تشهد العملة الايرانية انهيار ملحوظ إذا ما قامت الولايات المتحدة بالانسحاب، حيث من الممكن أن تصل العملة الايرانية إل 70 ألف مقابل الدولار.

كما قام البرلمان باستدعاء كلا من مسعود كاربسيان “وزير الاقتصاد” و” ولي الله سيف” محافظ البنك المركزي الإيراني، وذلك لمناقشة المسألة والمشكلات التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

ومع تزايد الغموض بخصوص الاتفاق النووي، والذي قامت إيران بتوقيعه في 2015 مع الولايات المتحدة، فإن الكثير من المواطنين قد أقبلوا على الصرافات لشراء الدولار.

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