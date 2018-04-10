الزيادة المتوقعة على فواتير الكهرباء للشرائح المختلفة

منذ 43 دقيقة أخبار الاقتصاد
الزيادة المتوقعة على فواتير الكهرباء للشرائح المختلفة
فواتير الكهرباء

أعلن أحد المصادر المسؤولة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إعداد السيناريوهات الجديدة للزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء على الشرائح المختلفة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حيث من المقرر تطبيق تلك الزيادة الجديدة ابتداء من يوليو القادم 2018.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت أي ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء قبل بداية العام المالي الجديد، وتأتي الزيادة كواحدة من الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتختلف الزيادة المقررة في الأسعار تبعًا لاختلاف الشريحة.

ونقدم لكم من خلال موقعنا، مصر 365 “إنفوجرافيك” يوضح الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح المختلفة، وبحيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على الشرائح المختلفة كالتالي:

 

الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء