النشرة الاقتصادية: تعرف على تحركات العملات اليوم بالبنوك

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تابع موقع مصر 365 التحركات التى طرأت اليوم فى أسعار العملات فى البنوك وكذلك السوق الموازى.

بالنسبة للتحركات فى سعر الدولار، فقد سجل سعره اليوم ارتفاعا فى البنوك حيث احتل مصرف أبو ظبى المركز الأول وكذلك بنكى المشرق وHSBC للأعلى سعراً للشراء بقيمة 17.65 وذلك بعد أن كان سعره في حالة استقرار خلال تعاملات الأيام الماضية حيث كانت قيمته للشراء 17.64 التي كان يسجلها البنك المصري الخليجى وكذلك بنوك أخرى، أما عن قيمته فى السوق السوداء فقد وصل أعلى سعر للشراء بقيمة 17.67 وبقيمة 17.72 للبيع، كما شهدت بعض البنوك الأخرى مثل بنك مصر ارتفاعا اليوم فى سعر الدولار حيث ارتفعت قيمته من 17.55 إلى أن وصلت إلى 17.57.

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أما عن تحركات اليورو اليوم، فقد سجل سعره ارتفاعا كبيرا وملحوظا، حيث ارتفعت قيمته للشراء من 21.67 والتى كان يسجلها بنك الاستثمار العربى خلال الأيام الماضية إلى 21.72 والتي يسجلها مصرف أبو ظبي الأن ومعه كذلك بنكى المشرق وHSBC، أما عن قيمته فى السوق السوداء والتى ارتفعت ايضا بفارق كبير عما سجلته تعاملات الأيام الماضيه والتى سجل فيها سعره للشراء 21.70 وللبيع بقيمة 21.80 ، أصبحت الأن 21.80 للشراء وبقيمة 21.90 للبيع ,هذا وقد سجلت البنوك الأخرى ارتفاعا ملحوظا هى الأخرى كبنكي سايب وكريدي أجريكول وعديد من البنوك الأخرى .

وعن تحركات الريال اليوم، فقد سجل ارتفاعا طفيفا هو الأخر وذلك فى بنك HSBC فقط والذى كان يحتل المركز الأول فى الأعلى سعرا للشراء خلال الفتره الماضية بقيمة 4.70 ، ارتفع اليوم أعلى سعر للشراء به إلى 4.71 ، أما عن حركته فى السوق السوداء فلم يشهد أى تغير خلال التعاملات ، فهو يسجل قيمة 4.79 للشراء و4.71 للبيع .

هذه التحركات أتت بعد فترة من التوقف فى التعاملات وذلك بعد انتهاء فترة الأجازة من أعياد الربيع وشم النسيم ,, فهل ستظل هذه الارتفاعات مستمرة أم تعود خلال الأيام المقبلة؟