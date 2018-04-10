الدولار يواصل ارتفاعه عالمياً وسط مخاوف من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

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أظهرت تعاملات الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ، وبالتالي يكون الدولار قد استكمل موجة المكاسب التي بدأها منذ حوالي أسبوعين، إلا أن أكثر ما يقلق المستثمرين خلال الفترة الحالية على الرغم من الارتفاعات التي طرأت على قيمة الأسهم هو التوترات التجارية التي تعاني منها العلاقة بين الصين والولايات المتحدة.

هذا وذكر أحد التقارير المنشور من قبل وسائل الإعلام بخصوص هذا، أن الصين تقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم للتراجع الذي طرأ على اليوان وجعله أداة للخلاف التجاري المتنامي، حيث دفع هذا الانخفاض العملة الأمريكية إلى الارتفاع.

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وبلغت قيمة الزيادة للدولار خلال تعاملات اليوم 0.1% مقابل سلة العملات، بينما جاءت قيمة الارتفاعات خلال التعاملات أمام الين الياباني 0.2%.

كما وخفض المستثمرين مراهناتهم على تراجع الدولار، وذلك بسبب المخاوف التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة بخصوص تصاعد النزاع التجاري، وجاءت الانخفاضات بعد أن كانت المراهنات قد وصلت إلى مستوى قياسي سابقا، حيث استمرت في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وأعلن مجموعة من الخبراء التابعين ليو بي إس، أنه من المؤكد أن تؤثر الحرب التجارية بشكل كبير على الصادرات الآسيوية، هذا وستخرج التدفقات من أسواق الأسهم، والتي تغلب عليها التصدير ومنها ماليزيا وسنغافورة وتايوان.

وقبل صدور بيانات الوظائف التابعة للقطاعات غير الزراعية الأمريكية، فقد شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ وصل خلاله لأعلى مستوى له، إلا أن مخاوف النزاع التجاري قد تسببت في فقد بعضا من قوة الدفع التي كان يتمتع بها، هذا بجانب بيانات الوظائف والتي جاءت مخيبة للآمال.

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