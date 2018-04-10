بنك القاهرة يعلن عن إصدار 15 ألف شهادة أمان بقيمة 18 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس بنك القاهرة طارق فايق حول التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين البنوك العاملة في السوق المصري وبين وزارة الهجرة، وأوضح أنه تم خلال فعاليات الاجتماع الأخير مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خلال الأسبوع السابق عن طرح شهادات أمان المصريين لأكثر من عشرة مليون مواطن مصري في الخارج.

وقد أضاف أن طرح شهادات أمان المصريين في الخارج قد لاقت نجاح كبير، وأضاف خلال كلمته في فعاليات المؤتمر أنه قد تم الإعلان عن إجراءات توفير شهادات أمان للمصريين المقيمين في خارج الدولة المصرية اليوم الموافق الثلاثاء، وأضاف أن الشهادة متاحة عن طريق الموقع الإلكتروني وكذلك عبر شبكة شركات الصرافة في جميع الدول العالمية ودول الخليج بصفة خاصة.

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وأعلن طارق فايق أنه قد تم طرح خمسة عشر ألف شهادة من شهادات أمان المصريين بقيمة ثمانية عشر مليون جنيه مصري قد تم إصدارها من قبل بنك القاهرة إلى جانب مائتين ألف شهادة تحت الإجراءات خلال الفترة الراهنة.

ويجدر هنا الإشارة أن مؤتمر إعلان إجراءات توفير شهادة أمان للمصريين المقيمين خارج أراضي الدولة المصرية قد تم بحضور رؤساء البنك الوطنية الأربعة المسؤولين عن عمليات طرح شهادة أمان وهم “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك القاهرة”.

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