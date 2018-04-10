تصديري الملابس الجاهزة يعلن زيادة نسبة صادرات القطاع خلال يناير وفبراير بنسبة 23%

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تابع موقع مصر 365 إعلان تقرير قد تم نشره من قبل “المجلس التصديري للملابس الجاهزة، جاء فيه ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة خلال العام الجاري 2018 خلال شهر يناير وفبراير السابقين بنسبة مئوية سجلت 23% إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام السابق 2017.

وقد أوضح التقرير أن حجم صادرات القطاع الملابس الجاهزة قد سجل خلال عام 2017 ما يقارب من مائة وأربعة مليون دولار، وقد سجلت خلال العام الجاري 2018 خلال شهر يناير من العامين قيمة مائة وثمانية وعشرين مليون دولار أمريكي، وقد أوضح التقرير أنه خلال شهر فبراير من عام 2017 قد بلغت قيمة الصادرة مائة وستة مليون دولار أمريكي، في عام 2018 سجلت حوالي مائة وواحد وثلاثين مليون دولار خلال شهر فبراير السابق.

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وقد أوضح التقرير أن صادرات الملابس الجاهزة قد ارتفعت إلى بعض من الدول الأفريقية والتي تعد من أكثر الدول المستوردة من الدولة المصرية بنسبة مائة وأربعة وخمسين في المئة ثم تليها باقي الدول بنسبة سبعة وثلاثين في المئة، وتليهم الدول العربية بنسبة ستة وثلاثين في المئة ثم تليها الدول الأوروبية بنسبة ثمانية وعشرين في المئة.

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