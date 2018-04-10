الإسكان تؤجل طرح الإعلان العاشر لمشروع المليون وحدة لشهر يوليو القادم

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تأجيل موعد طرح الإعلان رقم عشرة، لمشروع الدولة لفئة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الذي يسمى “المليون وحدة”، والذي كان من المقرر أن يتم طرحه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2017/ 2018، إلى النصف الأول من العام المالي القادم 2018/ 2019 والذي سوف يبدأ اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم.

وقد أعلنت المصادر المطلعة بالوزارة أن أسباب التأجيل تعود إلى رغبة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية والمتمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من الانتهاء في البداية من تسليم أكبر قدر ممكن من الإعلانات التسع التي سبق أن تم طرحها.

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وأوضحت أن الوزارة ترغب في عدم الانتظار الطويل من قبل الحاجزين في الإعلانات التسع السابقة والتي قد تم الاستعلام عن الحاجزين خلال الإعلان التاسع والذي تقرر خلال أسابيع وقد ترتب عليه أولويات في الحجز، على أن يتم تحديد عدد الوحدات السكنية المتبقية إلى جانب الوحدات السكنية المتاحة تمهيداً لتحديد الوحدات المتاحة والمتبقية ليتم إعلانها من خلال الإعلان العاشر.

ويجدر هنا الإشارة أن الإعلان التاسع من مشروع المليون وحدة والذي قد تم طرحه خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017 قد شهد تقدم واحد وثمانين ألف شخص من بينهم نحو خمسين ألف بمدينة السادس من أكتوبر وباقي واحد وثمانين ألف بالمحافظات وسوف يتم بدء إجراءات الاستعلام عن الحاجزين في المدن على حسب ترتيب أولوياتهم من أجل تحديد عدد الوحدات الجاهزة والمتوفرة لبدء إجراءات الاستعلام الائتماني والميداني مباشرة ويتم التسليم.

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