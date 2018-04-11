البورصة المصرية تربح 5,5 مليار جنيه في أول تعاملاتها اليوم

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تابع موقع مصر 365 تحقيق البورصة المصرية أرباح في رأس المال السوقي لجميع الأسهم المقيدة في السوق المصري بنسبة تصل إلى 5,5 مليار جنيه مصري خلال مستهل تعاملات اليوم الموافق الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين في البورصة المصرية على الأسهم المتوسطة والأسهم القيادية.

وقد سجل رأسكم المال السوقي لجميع الأسهم المقيدة في سوق المال المصري مستوى يصل إلى 989,9 مليار جنيه مصري بعد مرور عشرة دقائق فقط من بداية جلسة تداول اليوم مقابل 984,5% مليار جنيه عند مستوى إغلاق تعاملات مساء أمس.

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وقد صعدت جميع مؤشرات سوق المال المصري في مستهل تعاملات اليوم بشكل ملحوظ، وقد ارتفع مؤشر EGX 30 والذي يعد المحدد النسبي لأكبر ثلاثين سهماً مقيد في البورصة المصرية بنسبة 1,5%.

كما ارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0,55% والذي يضم أسهم الشركات المتوسطة والقيادية في البورصة المصرية، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 والذي يضم سبعين شركة متوسطة مقيدين داخل البورصة المصرية بنسبة 0,42%.

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