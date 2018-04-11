ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال تعاملات اليوم.. وخبراء “سيواصل الصعود”

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بدأت التعاملات بجلسة اليوم الأربعاء بالبورصة المصرية بالارتفاع الجماعي لجميع المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6,6 مليار جنيه حتى وصل إلى مستوى 991,106 مليار جنيه.

فيما ارتفع المؤشر التابع لإيجي إكس30 بنسبة 1,42 %، وارتفع أيضًا مؤشر التابع لإكس 50 بنسبة 1,25 %، وقفز المؤشر التابع بإيجي إكس 20 بنسبة 2,40%.

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وارتفع المؤشر الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والخاص إيجي إكس 70 بنسبة 0,58 %، وقفز المؤشر الخاص بإيجي إكس100 وهو الأوسع من حيث النطاق بنسبة 0,67 %.

وأخبرت شركة تداول الأوراق المالية “مباشر” أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قد انتهى وأغلق عند المستوى 17,698 نقطة، وأشارت التوقعات إلى استمرار تواصل صعود المؤشر، ليستهدف مستوى 18 ألف نقطة.