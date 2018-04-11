زوبع تبحث مضاعفة استثمارات الشركات الإماراتية داخل الأسواق المصرية

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تابع موقع مصر 365 عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “منى زوبع” عدة اجتماعات إلى جانب إجرائها عدد من المقابلات الموسعة مع نخبة من ممثلي مجتمع رجال الأعمال الإماراتي وعدد من المستثمرين من أجل مناقشة إمكانية توسع استثماراتهم في جمهورية مصر العربية.

وقد أعلنت منى زوبع خلال لقائتها مع المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين أن الدولة المصرية قد قامت بوضع خطة عاجلة من أجل المرحلة القادمة والتي من شأنها أن تعمل على تنشيط التنمية والإنتاج من خلال تطبيق عدد من الخطط والبرامج والسياسات الهادف إلى إحداث تغييرات جذرية عميقة في اقتصاد الدولة المصرية، والعمل على تحديد فرص استثمارية متكاملة التي يتم الترويج لها من خلال المرحلة القادمة.

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وقد جاء الإعلان عن تلك التصريحات خلال زيارة منى زوبع الحالية إلى دولة الإمارات العربية على رأس الوفد المصري الزائر والذي يتكون من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى جانب مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي لعام 2018، والذي تتم فعاليات من يوم التاسع إلى اليوم الحادي عشر من شهر إبريل الحالي في دبي.

وتقام فعاليات الملتقى تحت رعاية من نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وقد أعلنت رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة المصرية سوف تظل جاذبة للعديد من الاستثمارات من منطلق تبادل المنافع والمصالح بما يعود بالنفع والتطور إلى الاقتصاد المصري الوطني مع التزام الدولة المصرية بجميع الاتفاقيات الدولية والتي تهدف إلى استفادة المستثمرين لتحقيق مزيد من التطور والنجاح في مشروعاتهم و قراراتهم الاستثمارية.

وقد بدأت منى زوبع فعاليات اليوم الثاني من زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمقابلة ممثلي من “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء” من أجل التعرف على تجربة الإمارات في مجال تحسين مركزها في مؤشر “التنافسية العالمية”.

وقد عقدت مجموعة من اللقاءات الموسعة مع نخبة من كبرى الشركات الاستثمارات في دولة الإمارات العربية من أجل مناقشة مدى إمكانية التوسع في استثماراتها داخل الدول المصرية كما قامت باستعراض بعض من المعطيات والملامح الاقتصادية المصرية خلال الفترة القادمة.

وقامت أيضا باستعراض بعض من التطورات التي قد طرأت على مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية خلال الفترة السابقة، وكما تم استعراض الفرص الاستثمارية محل الاهتمام إلى جانب عرض أنشطة الشركات الإماراتية العاملة داخل الأسواق المصرية.

وقد أكدت منى زوبع أن زيارة الوفد المصري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى جانب المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي من أجل مناقشة سبل المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات الواعدة داخل الأسواق المصرية.

وأضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعيان من بالمشاركة في مثل هذا الملتقى الاقتصادي والتجمع الاقتصادي الهام إلى طرح الفرص الاستثمارية التنموية على مجتمع الاستثمار والأعمال الإماراتي من أجل جذب مزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى القطاعات الإنتاجية المستهدف تنميتها وتدعيمها داخل الأسواق المصري.

كما قامت بتقديم عرض تفصيلي داخل المساحة المخصصة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في المعرض المصاحب داخل الملتقى، وقد تم استعراض أهم المزايا التي يتمتع بها السوق الاستثماري المصري إلى جانب عرض أهم المؤشرات الاقتصادية التي وصل إليها السوق المصري واستعراض المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الحكومة المصرية وتوليها اهتماماً كبيرً خلال الفترة القادمة.

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