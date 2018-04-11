أخبار سارة لمحافظة كفر الشيخ.. طرح منتجات مزرعة غليون بأسعار أقل من الأسواق

Advertisements

سيتم غدًا تغذية عشرون منفذًا من منافذ محافظة كفر الشيخ بمنتجات مزرعة غليون بالأسماك المختلفة والمتنوعة، وبالأسعار التي يقل تكلفتها عن تكلفة السوق، حتى يتمكن المواطنين من شراءها بأقل الأسعار.

وأخبر محمد أبو غنيمة (السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ) أن 20 منفذ من منافذ المحافظة ستستقبل غداً الخميس الموافق 11 من أبريل أول إنتاج مزرعة غليون من الأسماك المتنوعة، ليسهل على الجميع تناولها، ليتحقق حلم انشاء أكبر المزارع السمكية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتمكن من انتاج جميع أنواع الأسماك، وخاصة الأنواع التي كان يتم إنتاجها بواسطة بحيرة البرلس.

Advertisements

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ أن المنتجات الخاصة بمزرعة غليون ستكون مختلفة الأنواع، وأنها سيتم طرحها غدًا بالأسواق والمنافذ، وسيتم تغذية المنافذ بــ2 طن من هذه الأسماك، و ستتواصل ازدياد كميات الأسماك تدريجيًا لتصل إلى 10 طن في اليوم الواحد.

وقال محافظ كفر الشيخ أنه سيتم طرح العديد من الأسماك منها “الفيليه والبلطي والجمبري والعديد من الأسماك البحرية الأخرى كالوقار والبوري والدنيس والقاروص، والتي سيختلف أسعارها على حسب النوع والحجم، وسيتم تعبئة المنتجات في الأكياس البلاستيكية، وسيتم تدوين أسم مزرعة غليون عليها بالإضافة إلى تدوين النوع والكمية وتاريخ انتاج المنتج، وأن هذه المنتجات تابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية، وسيتم طرح المنتجات السمكية بالأنواع التالية: المبردة والمجمدة والفيليه والمطهية والنصف مطهية والمصنع، وسيتم طرح الجمبري بالطريقة التالية: مبرد ومجمد ومقشر ومصنع ومطهي ونصف مطهي، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 100 طن كل يوم، وسيتم التوزيع لجميع المحافظات بالجمهورية.