الأسمنت يواصل تراجعه خلال تعاملات اليوم وأسمنت العريش يسجل 908 جنيه

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تابع موقع مصر 365 مواصلة أسعار الأسمنت في سوق البناء داخل الدولة المصرية تراجعها حيث شهدت أسعار اليوم الموافق الأربعاء تراجع يعد طفيف حيث سجل سعر طن “الشركة العربية للأسمنت المسلح” مبلغ تسعمائة وخمسة وعشرين جنيه للطن الواحد بتراجع خمسة عشر جنيه مصري.

كما تراجع أيضا سعر طن شركة أسمنت أسيوط بقيمة عشرة جنيهات حيث سجل سعر الطن تسعمائة وثلاثين جنيه مصرين وقد تراجع سعر طن أسمنت النهضة بقيمة خمسة جنيهات حيث سجل سعر الطن تسعمائة جنيه مصري، فيما استقر سعر طن شركة وادي النيل عند تسعمائة وعشر جنيه للطن الواحد.

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كما تراجع أيضا سعر طن أسمنت ميدكوم أسوان بقيمة خمسة جنيهات مسجلاً تسعمائة جنيه للطن الواحد، وتراجع سعر طن أسمنت العريش بقيمة جنيهان في الطن الواحد حيث سجل سعر الطن تسعمائة وثمانية جنيه للطن الواحد.

وقد واصلت شركة سيناء تراجعه بقيمة سبعة جنيهات في الطن حيث سجل السعر تسعمائة وعشرة جنيه، فيما تراجع سعر طن شركة السويدي بقيمة جنيهات في الطن الواحد حيث سجل تسعمائة وثمانية عشر جنيه، فيما سجل سعر طن شركة مصر للأسمنت قنا تسعمائة جنيه للطن الواحد بتراجع خمسة جنيهات.

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