بنك قناة السويس ينتخب مجلس إدارة ويعلن عن أرباحه بقيمة 356 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان “بنك قناة السويس” تحت رئاسة حسين الرفاعي عن ارتفاع أرباح البنك الصافية مع نهاية السنة المالية والتي قد انتهت خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 إلى ثلاثمائة وستة وخمسين مليون جنيه بمعدل نمو سبعين في المئة عن العام السابق له، وقد أضاف أن صافي العوائد قد ارتفعت إلى مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25,2% عن عام 2016.

وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك قناة السويس من أجل اعتماد ميزانية العام السابق، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات وهم “عمر حنفي محمود الرديني، وطارق أبو بكر عباس حلمي، وحسين أحمد إسماعيل رفاعي، ومحمد عبدالعال محمد خلف الله” عن المصرف العربي الدولي.

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وتم انتخاب رمضان محمد علي العمروصي، ومحمد عبدالجليل، وعمر محمد عبدالله الغصير عن المصرف الليبي الخارجي، وتم انتخاب الفريق مهاب محمد حسين مميش عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، وتم انتخاب الدكتور محمد أنسي البشوتي محمد عن “صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب.

وقد تم انتخاب عن شركة العالم العربي للاستثمارات المالية أحمد عبدالعزيز أحمد عمران، وكما تم انتخاب حسين أحمد إسماعيل رفاعي رئيس وعضو منتدب لبنك قناة السويس، وتم اختيار رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب عمر محمد عبدالله الصغير.

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