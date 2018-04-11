توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. لهذه الأسباب

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أعلن نائب رئيس شعبة الذهب التابع للغرفة التجارية في القاهرة “إيهاب واصف”، أن أسعار الذهب تعاني خلال الفترة الحالية من حالة من عدم الاستقرار، هذا خاصة مع التخفيض الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأزمة السورية التي تصاعدت مؤخرا وكذلك الحرب التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والتي ستقوم من خلالها بمواجهة العدو الروسي، مما تسبب في ارتباك الاقتصاد الأمريكي وكذلك التعاملات في البورصات العالمية.

هذا كما أشار واصف خلال التصريحات إلى الأزمة المرتقبة والتي من الممكن أن تدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم المستثمرة بالدولار الأمريكي، وتحول الاستثمارات إلى الذهب، الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع أسعار الذهب نتيجة زيادة الطلب عليه.

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بينما تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال التعاملات في السوق المحلية، حيث تخضع السوق المحلية لثقافة المستثمر المصري والذي لا يمتلك الوعي الاستثماري الكافي، حيث أضاف أن مصر مقبلة على حالة من الركود والجمود المزمن، وبالتالي فإننا لا نمتلك الوقت الكافي للرفاهية حيث أن المواطن المصري يعاني حاليا من حالة من التعثر.

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