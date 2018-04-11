خبير اقتصادي يعلن عن آليات تسعير أسهم شركات الطروحات الحكومية بالبورصة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها خبير الأسواق المالية سعيد الفقي حيث أعلن أن تحديد أسعار أسهم الشركات المقرر طرحها من خلال برنامج الطروحات الحكومية بأقل من قيمتها العادلة يعد أمر جاذب للعديد من شرائح المستثمرين من أجل تحقيق مكاسب سواء من خلال ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات بعد تداولها أو من خلال توزيع الأرباح النقدية السنوية.

وأضاف أن معايير التي يتم من خلالها تحديد سعر أسهم الشركات المقرر طرحها في سوق المال المصري يختلف من شركة إلى شركة أخرى وبحسب نسبة الطرح وكذلك عدد الأسهم المقرر طرحها مع وضح الشركة المالي الطارحة للأسهم تبعاً للميزانيات الأخيرة لكل شركة.

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وأشار أنه قد تم طرح حصة جديدة من شركة قد تم طرحها بالفعل في البورصة المصرية فيجب أن يكون هناك تقارب بين السعر الأصلي والسعر الجديد على شاشات التداول في البورصة والنسبة المطروحة بحيث لا يضر الطرح الجديدة “القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالفعل”، وأكد على ضرورة أن يتم مراعاة أن يكون هناك محفزات على الاكتتاب الجديد من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين مع مراعاة حدوث حالة من التوازن بين سعر الاكتتاب وسعر السوق.

وقد أعلن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي على توقعه أن تكون حصيلة المرحلة الأولى في برنامج الطروحات الحكومية تتراوح ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات دولار، وأضاف أنه يتوقع أن يتم انتهاء طرح جميع شركات القطاع العام التي سوف يتم إدراجها من خلال البرنامج مع نهاية العام الجاري 2018.

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