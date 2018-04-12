الثروة الداجنة: تخزين الدواجن سلوك خاطئ يجب التوقف عن فعله

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أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع للغرفة التجارية في القاهرة الدكتور “عبد العزيز السيد” اليوم خلال مجموعة من التصريحات أن حالة الإقبال على شراء الدواجن في السوق خلال الفترة الأخيرة كان متوسط، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد السوق إقبال ملحوظ خلال الفترة القادمة.

كما أشار إلى توافر الكثير من الدواجن داخل الأسواق، حيث تتوافر الدواجن المجمدة والدواجن البلدية، مؤكدا أن جميع السلع تتوافر في السوق بشكل مستمر، بحيث لا ينقصه أي من السلع.

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هذا وأكد خلال التصريحات أنه من الخطأ أن يقوم المواطنين بتخزين الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث طالب من المواطنين التوقف عن مثل تلك السلوكيات والتي وصفها بالخاطئة.

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم استقرار واضح، حيث سجل سعر كيلو الدواجن خلال تعاملات اليوم 28 جنيه، في حين أن أسعار البيض هي التي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم وصولًا إلى 30 جنيه للكرتونة في المزارع.

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