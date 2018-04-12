شعبة الأدوات المنزلية تعلن عن أسباب ارتفاع الأسعار

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شهدت تعاملات أمس الأربعاء ارتفاع ملحوظ في سعر الألومنيوم، وبذلك يكون قد اتجه إلى الوصول إلى أكبر موجه مكاسب خلال ال30 عام الأخيرة، ويرجع هذا الارتفاع إلى العقوبات الأمريكية والتي تم فرضها خلال الفترة الأخيرة على روسيا.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الأدوات المنزلية التابع للغرفة التجارية في القاهرة “فتحي الطحاوي”، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار معدن الألومنيوم خلال تعاملات البورصة بالأمس من الضروري أن تتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وذلك خلال التعاملات في السوق المحلية.

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هذا وأشار خلال التصريحات إلى شركة مصر الألومنيوم وهي واحدة من الشركات القابضة والتي ترفع الأسعار في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الخامات، حيث من المقرر أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع أسعار الخامات وبالتالي ارتفاع التكلفة.

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