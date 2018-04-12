توقعات بارتفاع أسعار الذهب والأزمات في حال ضرب سوريا

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أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور “على الإدريسي” خلال مجموعة من التصريحات أن الاقتصاد العالمي سوف يؤثر بالعديد من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية وكذلك الحرب التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين وكذلك التهديدات التي تطلقها أمريكا بضرب الأراضي السورية، وكذلك التحذيرات التي أطلقها ترامب مؤخرا لروسيا.

وأكمل خلال التصريحات أنه من المتوقع أن نشهد ازمة اقتصادية عالمية وذلك واضح من خلال معدلات الركود العالمية والتي تجاوزت نسبة 3.7%، كما أن أسعار الذهب والدولار من المتوقع أن تتأثر بشكل كبير بتلك الأحداث.

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ومع احتمال استمرار الحرب الأمريكية على الأراضي السورية لفترة طويلة، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال التعاملات ارتفاعات كبيرة.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان قد نشر يوم الأربعاء بالأمس على حسابه على تويتر تهديد موجه إلى روسيا، داعيا روسيا للاستعداد للصواريخ القادمة.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الروسية، فإن دونالد ترامب من المتوقع أن يقوم باستعمال صواريخ ذكية وحديثة لقصف سوريا.

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