مميش: شركة التحدي المصري الإماراتي من أقوى الكيانات في التكريك والحفر

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش اليوم الموافق الخميس أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية تعد علاقة دبلوماسية طويلة الأمد وأبديه.

وأضاف أن “شركة التحدي المصري الإماراتي لأعمال الحفر والتكريك الجديد” تعد بلورة طيبة بالعلاقة الدولية بين البلدين، وأشار أن شركة التحدي المصرية الجديدة تعد من أقوى الكيانات الاقتصادية البحرية القائمة في البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة الخليج العربي بأكملها.

Advertisements

وقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الإماراتية محمد ثاني الرميثي مع الفريق مهاب مميش خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عن تدشين بداية أعمال الشركة بحضور عدد كبير من القيادات العاملة في مجال النقل البحري.

وأضاف محمد ثاني الرميثي أن رؤية الشركة تعد الخيار الأفضل للعملاء في مجال التكريك، وأضاف أن اهتمام القائمين على الكيان البحري الجديد قد تم اختيار العمالة المصرية، وقد تم تدشين الكراكة “ارزنة” والتي تحمل أسم جزيرة في دولة الأمارات العربية والتي تعمل في مجال استخراج اللؤلؤ.

أقرا المزيد الرئيس السيسي في استقبال نظيره البرتغالي في الاتحادية