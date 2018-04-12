وزير الاقتصاد البرتغالي يعلن عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر

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تابع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الاقتصاد البرتغالي “مانويل كابرال” حيث أعلن أن بلاده تسعى بصفة دائمة على دعم أوجه التعاون في شتى المجالات مع جمهورية مصر العربية.

وقد أضاف أن الفترة القادمة سوف تشهد إجراء مزيد من الزيارات والاجتماعات ما بين وفود من القطاع الخاص بين مصر والبرتغال من أجل العمل على تعزيز العلاقات الدولية الاقتصادية، وأضاف أنه خلال فعاليات “منتدى الأعمال المصري البرتغال” والذي حضره محمد أبو العينين رجل الأعمال المصري ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك.

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وأعلن أن العلاقات الدولية القوية بين كلا من البرتغال وجمهورية مصر العربية تمثل قاعدة هامة من أجل العمل على تقوية أوجه التعاون الاقتصادي والعمل على دعم الاستثمار والتجارة سواء بين البلدين أو البلدان والتجمعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار أن خلال اللقاء الأخيرة والذي تم اليوم ما بين رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مع نظيره البرتغالي وقد أوضح هذا اللقاء عن قدر كبير من التوافق بين الدولتين في جميع القضايا الإقليمية والمحلية، وأضاف أن القطاع الخاص في الدولة البرتغالية يتطلع على مزيد من التعاون مع الجانب المصري.

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