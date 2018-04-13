رئيس مصلحة سك العملة يعلن عن إصدار عملات معدنية جديدة.. تعرف على التفاصيل

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صرح رئيس مصلحه سك العمله “عبد الرؤوف احمدي” أن المصلحة سوف تصدر عملات معدنية جديدة، بهدف اضافة علامة مائية لحمايتها من التزوير، وأكد أن المصلحة تصدر يوميا أكثر من مليون عملة معدنية وذلك لعدم حدوث أزمة بنقص الفكه .

وأضاف خلال تصريحاته أن خلال الفترة الماضية انتشرت عملات معدنية مزيفة وخاصة فئه 1 جنيه، وأكد أن المصلحة لا تنوي طرح اي فئه عملات معدنية جديدة فئة الخمسة جنيهات وذلك تجنبا لزيادة معدل التضخم في مصر.

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الجدير بالذكر أن التصريحات جاءت على هامش مؤتمر نظام إدارة المعلومات المالية تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبحضور وزير الماليه “ عمر الجارحي” وعدد من نوابه ورؤساء قطاعات بالوزارة وعددا من المحافظين .