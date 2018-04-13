تراجع ملحوظ في سعر الذهب بمحلات الصاغة في مصر

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شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً بلغت قيمته 10 جنيهات للجرام الواحد، جاء ذلك فى ختام تعاملات يوم الخميس متأثرا بالانخفاض العالمي للذهب.

هذا وقد تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 658 جنية بعدما كانت تسجل 668 جنيه في بداية التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 752 جنيه ، أما عن سعر الذهب عيار 18 فوصل إلى 564 جنيه .

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الجدير بالذكر أن اسعار الذهب انخفضت عالمياً مساء أمس الخميس بعد ان بلغت اعلى مستوياتها في 11 أسبوعا، لاسباب عدة اهمها المخاوف من التدخل العسكري الامريكي في سوريا .

وانخفض سعر الذهب العالمي خلال المعاملات الفورية بنسبة تقدر بقيمة 0.2% وصولاً الى 1350.59 دولار مقابل الأوقية.

اما عن سعر الجنيه الذهب فبلغت قيمته 5264 جنيه، أما عن سعر الذهب عيار 14 وصل الي 439 جنيه.

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