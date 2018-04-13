البنك الأهلي يقرر وقف شهادة 17% وطرح بديلة بعائد متغير

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صرح مصدر مسؤول في البنك الاهلي المصري بانه تم ايقاف طرح الشهادة البلاتينية ذات عائد 17% وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2018.

اما عن اصحاب شهادات الـ 17% الذين اشتروا الشهاده بالفعل سوف يستفيدون بمزاياها حتى نهاية موعد الاستحقاق.

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واضاف ان هذا القرار جاء نتيجة خفض البنك المركزي سعر الإيداع والخصم وكذلك انخفاض معدل التضخم العام والأساسي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه قبل اسبوعين خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اقل من شهرين بنسبة 1% وصولا الى 16.75% للايداع و17. 75% للقروض.

وأعلن البنك الأهلي في نهاية البيان عن طرح شهادات ادخارية ذات عائد متغير، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018.

موضحاً ان البنك الاهلي سوف يصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ذات مدة ثلاث سنوات ويصرف العائد كل ثلاث شهور بقيمة متغيرة.

واكد ان الفائده على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الجديدة سوف تحتسب بقيمة 0.25 % أعلى من سعر الإيداع بالبنك المركزي المصري.

ولهذا فإن أول سعر سوف يطبق على الشهاده عند طرحها هو 17% سنويا بشكل متغير خلال مدة الشهادة ووفق المتغيرات في سعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري.

واضاف ان العائد المتغير يعني ان غير مستقر ولكنه يحسب بشكل دوري، بحسب الأسعار التي يعلنها البنك المركزي و التي يراجع حساباتها كل ستة أسابيع ، ووفقاً لمتغيرات التضخم في مصر .