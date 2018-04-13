تعرف على مصير أصحاب شهادة الـ 17% بعد وقف إصدارها فى البنك الاهلي

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أعلن البنك الأهلي المصري مساء يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2018 ، عن وقف إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد 17%، وإصدار شهادة بديلة ذات عائد متغير، وذلك بداية من الأحد المقبل الموافق 15 أبريل 2018.

وأكد البيان الذي أصدره البنك الأهلي، أن العملاء الحاليين الذين اشتروا الشهاده قبل وقفها، سوف يتمتعون بكافة مزاياها لحين انتهاء فترة استحقاق الشهاده.

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الجدير بالذكر ان البنك الاهلي قد طرح شهادة 17% في منتصف شهر فبراير الماضي لتكون مدتها 18 شهر ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، جاء ذلك بعد التوقف عن اصدار الشهادة البلاتينية ذات عائد 20%، وجاء هذا في أعقاب قرار خفض الفائدة الذي أصدره البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه المصرى.

وفي نهاية شهر مارس الماضي قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% مجددا للمرة الثانية في أقل من شهرين وهو ما دفع البنوك إلى خفض اسعار الفائدة على جميع شهادات الادخار والحسابات.

هذا وقد أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ذات عائد متغير يزيد عن سعر الإيداع في البنك المركزي بقيمة ربع في الميه “0.25%” .

وبالتالي فإن أول سعر للفائدة على الشهاده الجديدة ذات العائد المتغير سوف يكون 17%، والتي من المقرر طرحها يوم الأحد المقبل الموافق 15 أبريل 2018، ووفقا لمتغيرات سعر الإيداع في البنك المركزي المصري فإن سعر الشهاده سوف يتغير دوريا خلال مدة الشهادة حسب ما يأتي من متغيرات يعلنها البنك المركزي والتي عادة ما تكون كل ستة أسابيع.