على خطى البنك الاهلي.. بنك مصر يقرر وقف شهادات الـ 17% وإصدار أخرى بعائد متغير

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قالت مصادر مسؤولة في بنك مصر، أن البنك أصدر منشورا لكافة فروعه، يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2018، بوقف إصدار شهادة 17% ذات العائد الثابت و إصدار شهادة أخرى، ذات فائدة متغيرة بداية من يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018.

واضافت ان البنك سوف يحدد مدة الشهادة لتكون ثلاث سنوات، بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر، بداية من يوم الأحد المقبل، وان الشهاده الجديدة ستزيد بنسبة 0.25% عن سعر إيداع البنك المركزي لتتساوى بالشهادة التي أصدرها البنك الأهلي في ذات التوقيت.

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اما بالنسبة للاشخاص الذين سبق لهم شراء الشهاده قبل اعلام وقفها، فإنهم سوف يتمتعون بكافة مميزاتها لحين انتهاء فترة استحقاق الشهاده.

الجدير بالذكر ان البنك الاهلي المصري قد أصدر بيان له يوم الخميس الماضي، جاء مفاده أن البنك قرار وقف إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17%، وإصدار شهادة أخرى ذات عائد متغير يصرف كل ثلاثة أشهر بحيث يزيد عن سعر الإيداع في البنك المركزي بنسبة 0.25% “ ربع في الميه”.

وبهذا سوف يكون أول سعر للفائده على الشهادة الجديدة بنسبة 17% ويتغير هذا العائد دورياً وفقا لمتغيرات الفائدة بالبنك المركزي المصري.

هذا وجاءت توقعات بنوك الاستثمار بأن يواصل المركزي المصري خفض سعر الفائدة ، خلال هذا العام بنسبة إجمالية تتراوح ما بين 3% إلى 5% وذلك حسب تراجع التضخم في مصر.

الجدير بالذكر أن بنكي الأهلي ومصر يواصلان طرح الشهادة الثلاثية ذات عائد ثابت بنسبة 15 في المئة دون اي تغيير.