اسعار العملات اليوم الجمعة 13 أبريل 2018 بالسوق السوداء والصرافات

Advertisements

شهدت بداية تعاملات اليوم الجمعة استقرار ملحوظاً، عند أسعار نهاية تعاملات أمس الخميس، حيث استقر سعر الدولار الامريكى فى السوق السوداء عندها متوسط 17,67 للشراء مقابل 17,72 للبيع، بينما سجل أعلى سعر للدولار في البنوك 17,65 في 8 بنوك منها مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك كريدي اجريكول و البركة و المشرق وسايب وآخرون.

أما عن تعاملات الريال السعودي فقد وصل سعر الريال في السوق السوداء إلى 4,69 للشراء مقابل 4,72 للبيع ، بينما جاء أعلى سعر للريال السعودي في البنوك بقيمة 4,71 للشراء في بنك قطر الوطني وبنك اتش اس بي سي.

Advertisements

أما عن تعاملات اليورو الأوروبي في السوق السوداء فقد سجل 21,80 للشراء، مقابل 21,90 للبيع، بينما جاء أعلى سعر شراء اليورو في البنوك بقيمة 21,81 في بنك سايب.

أما عن تعاملات الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، فقد سجل ارتفاع ملحوظ ليصل الى 25 جنيها للشراء، مقابل 25,25 للبيع، وسجل أعلى سعر الجنيه الإسترليني في البنوك بقيمة 25,01 في بنك سايب والبنك الأهلي المتحد.

أما عن سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء فقد استقر عند 4,79 للشراء مقابل 4,82 للبيع، بينما جاء أعلى سعر للدرهم الاماراتي في البنوك بقيمة 4,81 جنيه وذلك في بنك قطر الوطني و بنك اتش اس بي سي.

امال اسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء فقد استقرت عند 58,55 للشراء، مقابل 59 جنيه للبيع.