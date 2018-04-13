استقرار واضح في أسعار العملات خلال تعاملات اليوم

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أعلن البنك المركزي خلال مجموعة من البيانات التي نشرها مؤخرا عن استقرار أسعار العملات الأجنبية خلال التعاملات أمام الجنيه، وكان هذا بالنسبة لتعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى 17.6331 جنيه للشراء ونحو 17.7328 جنيه للبيع.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي أسعار باقي العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم، ومنها اليورو الأوروبي والذي وصل سعره إلى 21.7239 جنيه للشراء وسعر 21.8486 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم إلى 25.0372 جنيه للشراء وسعر 25.1823 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الفرنك السويسري خلال تعاملات اليوم إلى 18.2953 جنيه للشراء وسعر 18.4045 جنيه للبيع، أما بالنسبة للين الياباني، فقد سجل 100 ين خلال تعاملات اليوم 16.4441 جنيه للشراء وسعر 16.5418 جنيه للبيع.

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