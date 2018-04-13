استقرار واضح في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم

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أظهرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرار واضح في الأسعار، حيث سجل سعر الطن من حديد عز خلال تعاملات اليوم نحو 12550 جنيه، وسجل سعر الطن من حديد بشاي اليوم نحو 12530 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من حديد المصريين، فقد سجل خلال التعاملات نحو 12450 جنيه، وسجل سعر الطن من حديد الجيوشي خلال تعاملات اليوم 12400 جنيه.

وسجل سعر الطن من حديد مصر ستيل خلال تعاملات اليوم 12400 جنيه، أما بالنسبة لحديد العتال، فقد سجل سعر الطن خلال تعاملات اليوم 12500 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد المراكبي خلال التعاملات 12430 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من حديد عطية اليوم 12500 جنيه، وأخيرًا سجل سعر الطن من حديد العشري خلال التعاملات اليوم 12400 جنيه.

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