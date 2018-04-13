أسعار الأسمنت تظهر انخفاض ملحوظ خلال تعاملات اليوم والطن من أسمنت “طرة” يسجل 925 جنيه

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أظهرت تعاملات اليوم الجمعة انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت، حيث انخفض سعر الطن من الأسمنت المسلح من 958 جنيه ووصل سعره بعد الانخفاض خلال تعاملات اليوم إلى 890 جنيه، وانخفض سعر الطن من أسمنت بورتلاند طرة من 935 جنيه ووصل سعره خلال تعاملات اليوم إلى سعر 925 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الطن من الشركة القومية للأسمنت الفاخر، فقد انخفض سعره من 1000 جنيه إلى سعر 950 جنيه خلال تعاملات اليوم، كما تراجع سعر الطن من أسمنت سيناء إلى 908 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من أسمنت قنا فقد انخفض سعره من 930 جنيه إلى سعر 885 جنيه.

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كما أظهرت تعاملات اليوم انخفاض في سعر الطن من أسمنت النصر من 940 جنيه إلى 883 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من أسمنت السويدي، فقد انخفض خلال تعاملات اليوم من 950 جنيه ووصل سعره إلى 893 جنيه.

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