إجمالي أرباح البورصة خلال تعاملات الأسبوع 4.5 مليار جنيه

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أظهرت مؤشرات البورصة تباين ملحوظ خلال تعاملات هذا الأسبوع والتي كانت ثلاثة أيام فقط بسبب إجازاتي عيد شم النسيم والقيامة، وقد انتهت تعاملات الأسبوع بإغلاق المؤشر الرئيسي على تراجع، وبالتالي وصل إجمالي ما تحقق من رأس مال السوق هذا الأسبوع إلى 4.5 مليار جنيه.

وفي نهاية جلسة الثلاثاء، فقد أظهرت مؤشرات البورصة ارتفاع ملحوظ، حيث وصل المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الخضراء بعد الارتفاع، وكان هذا من خلال الدعم الذي قدمته مشتريات الأجانب، ووصل قيمة الربح الذي حققه للبورصة إلى 11.4 مليار جنيه، عندما نجح في الوصول إلى مستوى 984.541 مليار جنيه.

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كما أظهر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 ارتفاع ملحوظ بقيمة 1.65%، حيث وصل إلى مستوى 17697 نقطة وأغلق عند هذا المستوى.

وفي نهاية جلسة الأربعاء، أظهرت مؤشرات البورصة تباين ملحوظ، حيث ارتفاع المؤشر الرئيسي ليصل بعد الارتفاع إلى المنطقة الخضراء، كما وصلت قيمة الأرباح التي حققتها المؤشرات المقيدة إلى 3.7 مليار جنيه، وانتهت التعاملات بالإغلاق عند مستوى 988.255 مليار جنيه.

كما أظهر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 ارتفاع ملحوظ خلال التعاملات، حيث وصلت قيمة الارتفاع إلى 1.39%، كما انتهت التعاملات بإغلاق المؤشر عند مستوى 17943 نقطة، وذلك بعد أن بدأت التعاملات عند المستوى 17679 نقطة.

وفي نهاية جلسة الخميس، أظهرت مؤشرات البورصة تباين خلال التعاملات “تعاملات آخر الأسبوع” حيث أظهر المؤشر الرئيسي تراجع ملحوظ وصولا إلى المنطقة الحمراء، وبلغت قيمة الخسارة التي لحقت بالأسهم المقيدة في السوق إلى 10.6 مليار جنيه، كما تم الإغلاق خلال تعاملات الخميس عند مستوى 977.674 مليار جنيه، ووصلت المؤشرات إلى هذا المستوى من خلال الدعم الذي تقدم من مبيعات الأجانب والعرب.

كما أظهر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 تراجع بقيمة 1.83%، حيث بدأ التعاملات عند مستوى 17943 نقطة، وأغلق خلال نهاية اليوم عند مستوى 17615 نقطة.

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