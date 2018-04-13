مبيعات السوق العقارية ترتفع في 2018 بقيمة 25%

Advertisements

أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة العقارية “محمود الجندي” عن ارتفاع مبيعات السوق العقارية خلال العام الحالي بقيمة تصل إلى 25%.

وخلال التصريحات التي قام بها الجندي، فقد أكد أن الشركات المصرية قد نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي من تحقيق طفرة في المبيعات، مضيفا أن السوق حاليا يتجه تصاعديًا، حيث يساهم النمو العقاري في تقدم الاقتصاد للأمام، كما يساهم في توفير سيولة جديدة في السوق.

Advertisements

كما أشار أيضا إلى الثلاثة سنوات الأخيرة والتي شهد خلالها السوق العقارية حالة من التذبذب، وذلك في ظل مجموعة من المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، هذا وأكد أن السوق العقارية خلال 2017 قد اختلفت تماما عن السوق العقارية خلال 2016.

حيث قامت الشركات بتوفير العديد من التسهيلات للعملاء، وذلك بالنسبة لمدد السداد وطرق السداد وكذلك إمكانية تقسيط المبالغ المالية على مدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك سعيا من قبل الشركات للتخلص من موجه الركود التي ضربت السوق بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

هذا أيضا وأشار إلى التقرير الشهري الذي يتم إصدراه عن السوق العقارية، والذي يتم قائمة بالمشروعات العقارية السيئة منها والجيدة وكذلك المشكلات التي تواجه المشروعات ومشكلات عدم الالتزام مع العملاء والتلاعب، حيث يتم من خلال هذا توعية المواطنين ضد الوقوع فريسة في يد الشركات الغير جادة.

حيث تقوم بعض الشركات باستغلال عدم التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات وتعمل على التلاعب بالمواطنين واستغلالهم ومن الممكن أن يتعرض المواطنين جراء هذا إلى خسارة أموالهم.

اقرأ أيضا: