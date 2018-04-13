تعرف على أسعار الذهب بعد ارتفاعه اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب من جديد اليوم الجمعة الموافق 13 من أبريل، فارتفع كل عيار من أعيرة الذهب قيمة 3 جنيه، وذلك نتيجة لتحرك سعره عالميًا بقيمة خمسة دولارات، لتقفز الاوقية بالساعات الماضية من 1335 إلى 1346 دولار حتى وقتنا هذا.

والأن سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأساسي في أسواق الصاغة المصرية 659 تقريبًا للجرام حتى الأن، مع وتوقعات البعض بحدوث تغييرات أخرى في سعر الذهب خلال الساعات القادمة.

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وتحدث عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية (مهدي عبدالفتاح) في هذا الصدد، وقال أن الذهب عيار18 قد سجل الأن 565 جنيه للجرام، بينما بلغت قيمة الذهب عيار24 الان 753 جنيه للجرام تقريبًا وهو العيار الأقل مبيعًا في الأسواق المصرية.

والجدير ذكره أن سعر الذهب خلال الأيام السابقة قد سجل ارتفاعًا قياسيًا، وذلك بعد أن تعدى سعر الذهب عيار 21 قيمة 666 جنيه للجرام، بعد أن ارتفع سعر الذهب العالمي للأوقية ووصل إلى 1364 دولار بالمعاملات الفورية، ولكن هذا السعر قد تراجع مرة أخرى ليكون 1346 دولار في الوقت الحالي.

والأن سنوضح سعر الذهب بشكل تفصيلي:-

سعر الذهب عيار 18 بـ 565 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بـ 659 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 بـ 753 جنيه.

سعر جنيه الذهب بـ 5272 جنيه.

سعر الأوقية: 1346 $

وقد يكون هناك بعض التفاوتات الطفيفة جدًا في أسعار الذهب بين المحافظات المصرية المختلفة، وبين كل تاجر وتاجر، وقد يكون الفرق بين كل مكان وآخر هو جنيه او نصف جنيه للجرام الواحد، وتختلف أيضًا المصنوعات من تاجر إلى تاجر حسب أنواع المشغولات.