استقرار أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

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شهدت أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم السبت استقرار واضح خلال التعاملات في سوق العبور “سوق الجملة”، حيث وصل سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم إلى 5.40 جنيه وسجل سعر الكيلو من البطاطس 3 جنيهات، بينما وصل سعر الكيلو من الخيار 4.50 جنيه.

أما سعر الكيلو من الخيار البلدي، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 3.5 جنيه وسعر كيلو الكوسة 4 جنيهات وسعر كيلو البصل 2.70 جنيه وسعر كيلو الكراث 3 جنيهات، وسجل سعر الكيلو من الفاصوليا خلال تعاملات اليوم 8 جنيهات، أما بالنسبة لسعر كيلو الباذنجان الرومي، فقد وصل اليوم إلى 3 جنيهات.

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وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض اليوم 3.50 جنيه ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي خلال التعاملات إلى 3 جنيه، أما بالنسبة لسعر كيلو الفلفل الألوان فقد سجل اليوم 23 جنيه، ووصل سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم إلى 8 جنيهات، وسجل سعر الكيلو من الملوخية اليوم 7 جنيهات، أما بالنسبة لسعر كيلو الجزر فقد وصل اليوم إلى 2.50 جنيه وسجل سعر كيلو البسلة اليوم 6.50 جنيه.

ووصل سعر كيلو البطاطا خلال تعاملات اليوم إلى 3 جنيهات أما بالنسبة لسعر كيلو اللفت فقد وصل اليوم إلى 120 قرش، وسعر كيلو البنجر سجل اليوم 4 جنيهات وسعر كيلو القلقاس وصل اليوم إلى 6 جنيهات أما سعر كيلو البروكلي فقد سجل اليوم 5 جنيهات ووصل سعر القرنبيط خلال تعاملات اليوم “سعر ال2 كيلو” 3.50 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الفواكه اليوم، فقد شهدت ارتفاع طفيف خلال التعاملات، حيث وصل سعر كيلو البرتقال السكري خلال التعاملات إلى 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو صرة اليوم 5.5 جنيه، ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.50 جنيه، أما بالنسبة لسعر الكانتلوب، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 5 جنيه ووصل سعر كيلو الجوافة اليوم 5.5 جنيه، أما بالنسبة لسعر كيلو الرمان، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 17 جنيه أما بالنسبة لسعر كيلو التفاح الأمريكي، فقد سجل اليوم 24 جنيه وسعر كيلو التفاح جولدن فقد سجل اليوم 22 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجريب فروت اليوم 4 جنيهات وسعر الليمون البلدي 7.5 جنيه، بينما سعر كيلو الليمون الأضاليا فقد وصل خلال تعاملات اليوم إلى 6 جنيهات وسجل سعر البلح الثلاجة اليوم 6 جنيهات أما البلح السيوي فقد سجل خلال تعاملات اليوم 20 جنيه.

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