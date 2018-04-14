أسعار اللحوم والأسماك اليوم في مصر

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شهدت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم في سوق العبور استقرار واضح، حيث تراوح سعر الكيلو من سمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 19.50 وحتى 21.50 جنيه، ووصل سعر كيلو البطلي المتوسط بين 18 وحتى 19 جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو البلطي الأسواني خلال تعاملات اليوم إلى 27 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو من سمك الثعابين اليوم ما بين 90 وحتى 140 جنيه، ووصل سعر كيلو الكابوريا خلال تعاملات اليوم ما بين 70 وحتى 120 جنيه أما بالنسبة لسعر كيلو السمك البياض، فقد وصل خلال تعاملات اليوم ما بين 29 وحتى 35 جنيه، وسعر كيلو البياض الخليجي وصل خلال تعاملات اليوم إلى 20 جنيه.

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ووصل سعر كيلو قشر البياض خلال تعاملات اليوم بين 29 وحتى 35 جنيه، أما بالنسبة لسعر الكيلو من سمك البوري الكبير، فقد وصل خلال تعاملات اليوم بين 42 وحتى 48 جنيه، أما المتوسط فقد وصل سعره بين 32 وحتى 38 جنيه، أما بالنسبة لسعر كيلو الجمبري نمرة 1 وصل إلى 300 جنيه، وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 2 إلى 225 جنيه ووصل سعر كيلو الجمبري نمرة 3 إلى 140 جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو البربونيا المجمد فقد سجل خلال تعاملات اليوم 27 جنيه، وسعر الماكريل خلال تعاملات اليوم 35 جنيه وسجل سعر السردين المجمد اليوم 25 جنيه وسعر المرجان المجمد سجل اليوم بين 25 وحتى 30 جنيه، أما بالنسبة لسعر كيلو المكرونة المجمد فقد سجل 30 جنيه وسعر الجمبري المجمد بين 50 وحتى 80 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم في المحافظات، فقد وصل سعر كيلو لحم الكندوز اليوم إلى 110 جنيه وذلك خلال التعاملات في مطروح، أم بالنسبة للجيزة فقد وصل السعر إلى 135 جنيه، وسعر الكيلو من لحم الضأن سجل اليوم خلال التعاملات في الجيزة 135 جنيه وخلال التعاملات في مطروح سجل 120 جنيه.

ووصل سعر الكيلو من اللحم البتلو خلال تعاملات اليوم في أسوان إلى 110 جنيه، وسجل سعر الكيلو خلال التعاملات في السويس 165 جنيه ووصل سعر الكيلو في قنا اليوم 130 جنيه، أما بالنسبة لسعر كيلو الكندوز، فقد سجل خلال تعاملات اليوم إلى 105 جنيه في المنيا وإلى 130 جنيه في الإسكندرية.

أما سعر كيلو البتلو بالعظام، فقد سجل خلال تعاملات اليوم في بورسعيد 105 جنيه وسجل سعر الكيلو في البحيرة اليوم 90 جنيه ووصل سعر الكيلو خلال تعاملات اليوم في المنوفية اليوم 120 جنيه.

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