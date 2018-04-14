البنك الزراعي يعلن عن إصدار 114 ألف شهادة أمان بقيمة 147.5 مليون جنيه

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أعلن رئيس بنك الزراعي المصري “السيد القصير” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها اليوم عن قيام البنك بإصدار نحو 114 ألف شهادة أمان للمواطنين وصل إجمالي قيمتها إلى 147.5 مليون جنيه، خلال الفترة منذ أن قام البنك بالإعلان عن طرح الشهادة وحتى يوم الخميس الماضي.

حيث تعمل الشهادة على تأمين المصريين وتستهدف العمالة اليومية أو الموسمية وكذلك محدودي الدخل، حيث تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، ويقوم البنك بإتاحة الشهادة للمواطنين من سن 18 سنة وحتى 59 سنة.

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هذا وتقوم الشهادة بتوفير حماية تأمينية أو معاش شهري يتم صرفه لأصحاب الشهادات من العمالة المؤقتة أو الموسمية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

هذا ويقوم صاحب الشهادة بتسديد قيمتها مرة واحدة فقط في العمر، وتصل قيمة العائد السنوى على الشهادة إلى 16%، يتم تحويل نسبة من الفائدة إلى حساب الشهادة ويمكن كذلك توفير معاش شهري أو تغطية تأمينية ويتم تحديد هذا وفقا لرغبة صاحب الشهادة.

وتعمل الشهادة على توفير حماية تأمينية لجميع المصريين ممن لا يملكون وظائف دائمة ودخل مستمر وثابت، وكذلك عمال الزراعة والفلاحين، هذا وتتاح الشهادة كذلك لجميع المصريين من أصحاب الوظائف الثابتة، حيث يمكنهم التمتع بنفس المزايا المتاحة للعمالة الموسمية.

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