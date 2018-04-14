الاستثمارات الخاصة ترتفع بقيمة 24.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في واحد من التقارير التي أصدرتها مؤخرا عن ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة، وأشارت إلى نسبة الارتفاع والتي وصلت إلى 24.2%، مضيفة أن تلك النسبة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018.

حيث سجلت قيمة الاستثمارات الخاصة خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 نحو 149.8 مليار جنيه، ووصلت خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 بعد الارتفاع إلى قيمة 186.1 مليار جنيه.

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كما ذكرت التقارير الصادرة الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاستثمارات الكلية، والتي حدثت خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 أيضا، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى نحو 52.8%، وبالتالي فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية خلال تلك الفترة إلى 353 مليار جنيه، بعد أن كانت قيمتها خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 نحو 221 مليار جنيه.

وذكرت التقارير عن قيمة الارتفاع في حجم الاستثمارات الجديدة، حيث أكدت التقارير أن تلك القيمة غير مسبوقة على الإطلاق، حيث سجلت نحو 327%، وكان هذا خلال شهر مارس من العام الجاري 2018، حيث سجلت الارتفاعات قيمة 8.3 مليار جنيه من بينهم 1.27 مليار جنيه تتعلق بتأسيس الشركات وكذلك 1.3 مليار جنيه خاصة بالتوسعات للشركات، بينما كانت قيمة الاستثمارات في مارس 2018 نحو 1.9 مليار جنيه.

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