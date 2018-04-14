بيع 12 وحدة إدارية في المزاد العلني بمشروع “إسكان المستقبل” بالشروق

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس “شريف الشربيني” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن بيع 12 وحدة إدارية بمساحات تتراوح بيم 55 متر وحتى 58 متر “إسكان المستقبل” و بين 63 متر وحتى 70 متر “إسكان الشباب” خلال المزاد العلني.

وأضاف خلال التصريحات أن أسعار الوحدات التي تم بيعها تتراوح ما بين 4025 جنيه وبين 4800 جنيه للمتر الواحد، وأشار إلى عملية اختيار النشاط والتي تتم بواسطة العميل الذي قد رسى المزاد عليه، ويقوم العميل بعدها باستكمال مبلغ 25% من قيمة الوحدة.

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وتتميز الوحدات الإدارية التي تم بيعها بتوع النشاط، حيث تقوم الوحدات بخدمة سكان المدينة فيما يتعلق بالاحتياجات المختلفة، ومنها “مركز تعليمي، كمبيوتر، مكتب مقاولات,معامل تحاليل، صالة جيم، عيادة طب أسرة، تسويق عقاري، خدمات رجال أعمال”.

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