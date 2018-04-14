الإسكان تعلن عن وجود 6058 قطعة أرض جاهزة للتسليم في “بيت الوطن”

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال متابعته عملية تنفيذ المرافق داخل الأراضي باستعراض قطع أراض القرعة الأكثر تميزا وكذلك موقف تسليم قطع الأراضي التابعة لمشروع بيت الوطن لأصحابها من المصريين العاملين في الخارج.

حيث وصل إجمالي عدد القطع بالمدينة وفقا للتصريحات التي قام بها وزير الإسكان إلى 13504 قطعة، تنتمي تلك القطع إلى 8 أحياء، وقد تم تخصيص منها نحو 6322 قطعة في مشروع بيت الوطن وهناك 2684 قطعة قد تم تخصيصها ضمن القطع الأكثر تميزا.

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هذا وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال التصريحات عن أعداد القطع الجاهزة للتسليم والتي تصل إلى 6058 قطعة، مضيفا أنه قد تم تسليم نحو 1853 قطعة وقامت الوزارة بإصدار تصريح بناء على 37 قطعة من بين القطع التي تم تسليمها.

هذا وأشار وزير الإسكان إلى الحي الأول والذي يضم 1323 قطعة قد تم تخصيصها بمشروع بيت الوطن، وقامت الوزارة بتسليم حوالي 800 قطعة من بين تلك القطع، أما بقية القطع فهي جاهزة للتسليم، هذا وقامت الوزارة بإصدار رخص بناء لنحو 15 قطعة.

وأضاف وزير الإسكان أيضا أن عدد قطع الأراضي التي يضمها الحي الثاني تصل إلى 2291 قطعة، قامت الوزارة بتخصيص ما يصل إلى 1738 قطعة منها تابعة لمشروع بيت الوطن.

ومن بين 1416 قطعة جاهزة قامت الوزارة بتسليم 804 قطعة، كما أصدرت رخص بناء لنحو 21 قطعة، أما بالنسبة للحي الثالث، فإن عدد القطع التي يضمها الحي تعادل 1567 قطعة قد تم تخصيصها تابعة لمشروع بيت الوطن، تضم 428 قطعة جاهزة للتسليم، قامت الوزارة بتسليم 20 قطعة، أما الحي الرابع فإنه يضم 2149 قطعة.

كما قامت الوزارة بتخصيص نحو 2005 قطعة من القطع التابعة للحي الرابع، من بينها 1241 قطعة تابعة لمشروع بيت الوطن و 764 قطعة تابعة للقطع الأكثر تميزا، وتصل أعداد الوحدات الجاهزة للتسليم خلال مايو المقبل إلى 531 قطعة.

أما الحي الخامس، فإن أعداد القطع التي يضمها الحي تعادل 1973 قطعة، قامت الوزارة بتخصيص نحو 479 قطعة منها 453 قطعة تابعة لمشروع بيت الوطن و 26 قطعة تابعة للقطع الأكثر تميزا، وتصل أعداد القطع التي يضمها الحي السادس إلى 1508 قطعة من بينها 388 قطعة تابعة للقطع الأكثر تميزا.

ويضم الحي السادس نحو 567 قطعة جاهزة للتسليم في يوليو المقبل، والحي السابع يضم ما يصل إلى 1463 قطعة قد تم تخصيصها بالكامل للقطع الأكثر تميزا، منها قطع جاهزة للتسليم يصل عددها إلى 966 قطعة، كا قامت الوزارة بالفعل بتسليم 229 قطعة، أما الحي الثامن، فإن أعداد القطع التي يضمها تصل إلى 1230 قطعة، قامت الوزارة بتخصيص ما يصل إلى 43 قطعة للأراضي الأكثر تميزا، أما أعداد القطع الجاهزة للتسليم فهي تعادل 827 قطعة وسيتم تسليمها في مايو.

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