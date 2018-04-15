الجارحي: الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام خلال الـ 4 سنوات القادمة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير المالية المصري الدكتور “عمرو الجارحي” أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الأربع سنوات القادمة إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى جانب توفير فائض أولى من الناتج المحلي بالتعاون مع التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية إلى جانب استهداف رفع معدلات التشغيل والنمو.

وجاء تلك التصريحات خلال لقاء الوزير للبيان المالي الخاص بالموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الموافق الأحد.

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وقد أعلن عمرو الجارحي أن الدولة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى جانب العمل على توفير فرص عمل وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تساهم بشكل كبير في العمل على إيجاد فرص عملة إضافة حتى وأن كانت تلك الفرص مؤقتة، وقد أشار أن هناك ارتفاع في نسبة الإيرادات مما يؤدي إلى العمل على خفض معدلات الدين العام.

وأضاف قائلاً “هناك انخفاض في عجز الميزان المالي، وارتفاع في حجم احتياطي النقد في البنك المركزي المصري، ومؤشر البورصة المصرية”، وأضاف أن تلك المؤشرات الاقتصادية الهامة تؤكد على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح من أجل مواجهة التحديات القائمة في الوقت الحالي.

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