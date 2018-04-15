بشار: الاقتصاد السوري يحتاج من 10 إلى 15 سنة لكي يشهد نهضة حقيقية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان الرئيس السوري بشار حافظ الأسد اليوم عن موعد انتعاش اقتصاد الدولة السورية حيث أعلن قائلاً “إن سوريا يلزمها من عشرة إلى خمسة عشر عاماً لكي تشهد نهضة اقتصادية حقيقة”.

وقد نقل شبكة الأخبار الروسية “سبوتنيك” عن الرئيس السوري قوله خلال لقائه مع وفد من البرلمان الروسي حيث أعلن قائلاً “إعادة البنية التحتية سوف تتكلف أربعمائة مليار دولار على الأقل، ويلزم لهذا وقت من عشرة إلى خمسة عشر عاماً”.

Advertisements

وأضاف الرئيس السوري أنه التقى اليوم مع مجموعة من البرلمان الروسي ومنه سيرجي جيليزينياك عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما.

أقرا المزيد هالة السعيد أمام النواب: الاقتصاد بدأ يتعافى بفضل الابتعاد عن سياسة المسكنات