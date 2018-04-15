مدبولي يعلن عن موعد طرح كراسات الشروط لـ30 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة

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ادلى الدكتور “مصطفى مدبولي” وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتصريحات قال فيها، أنه سيتم طرح الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات لأكثر من 30 ألف قطة أرض للسكن، وذلك في المدن الجديدة، بمساحة تتراوح بين 209متر2 و 1500متر2، وذلك يوم الأحد الموافق 13 من مايو القادم، وسوف تطرح وزارة الإسكان، والممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، للعديد من الشرائح المختلفة للدخل، وسيتم توزيعها باستخدام نظام القرعة بالعلن، وذلك في جميع الفروع الخاصة ببنك التعمير والإسكان، وسيتم ذلك في تمام الساعة الثالثة مساءًا إلى الساعة الخامسة مساءًا أثناء أيام العمل الرسمية، وأشار إلى أن الأراضي التي سيتم طرحها منها 14248 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي، و 10626 أرض بالإسكان المتميز، و 5271 قطة أرض للإسكان الأكثر تميزًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم تسليم الاستمارة البيانات الموجودة في كراسة الشروط والمواصفات والتي تم تحديد فيها سعر الأراضي لحجز الأراضي خلال الفترة من 20-6-2018 إلى 19-7-2018، وذلك في الفروع الخاصة ببنك التعمير والاسكان من الساعة الثالثة مساءًا إلى الساعة الخامسة مساءًا في أيام العمل الرسمية، وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم الأراضي لأصحابها تباعًا خلال مدة معينة بإخطار تخصيص الأرض، وسوف يتم إتاحة مناطق الأراضي على موقع الهيئة الإلكتروني من هنا.

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وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية (المهندس طارق السباعي) بشأن التفاصيل الخاصة بالأراضي التي تم طرحها كإسكان اجتماعي: أنه تم طرح عدد 14248 قطعة أرض وتم توزيعها كالآتي: 455 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان، وتسعين قطعة أرض في مدينة الصالحية الجديدة، و 1925 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة، و 6000 قطعة أرض في مدينة السادات، و 858 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة، و 1800 قطعة أرض في مدينة بني سويف الجديدة، و 494 قطعة أرض في مدينة طيبة الجديدة، و 892 قطعة أرض في مدينة اسيوط الجديدة، و 616 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة، و 118 قطعة أرض في مدينة أخميم الجديدة، و 972 قطعة أرض في مدينة قنا الجديدة، و 28 قطعة أرض في مدينة المنيا الجديدة.

وتابع المهندس طارق السباعي وتحدث بشأن الشروط اللازمة في الشخص المتقدم للحجز لهذه الأراضي (الإسكان الاجتماعي) وهي:-

أن يكون المتقدم لحجز هذه الأراضي من الأشخاص الطبيعيين وأن يكون مواطن مصري الجنسية.

أن لا يكون الشخص معنويًا ممثل لإحدى الشركات أو المؤسسات.

يجب أن لا يقل سن المتقدم لحجز الأراضي عن واحد وعشرين عامًا في تاريخ بدء حجز الأراضي.

أن لا يكون قد تم تخصيصه لوحدة سكنية في مشروع اسكان اجتماعي سابق، أيًا كان له أو أي من أفراد عائلته (زوج – زوجة- اولاد قُصر )، سواء كانت ارضًا أو وحدة في ملكيته أو تم التنازل عنها للغير.

يجب أن يكون المتقدمين للحجز من مواليد المحافظة التي تقع في نطاقها المدن المطلوب حجز الأراضي فيها، أو من أحد العاملين أو القانطين فيها، وذلك كما موضح الجدول المرفق في كراسة الشروط.

لا يحق للعائلة (زوج – زوجة -اولاد قُصر) التقديم للحجز لأكثر من قطعة أرض واحدة في المدن التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أنه يجوز لفرد أو لأكثر من فرد بحد أقصى أربعة أفراد، أن يحصلوا على قطعة أرض واحدة طبقًا لشروط الحجز الموضحة بكراسة الشروط.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية موضحًا أن اسلوب تخصيص هذه الاراضي الخاصة بالإسكان الاجتماعي أنه سيتم إجراء القرعة اليدوية بشكل مُعلن، وسيتم توضيح المكان والموعد الخاص بإجراء هذه القرعة لكل مدينة فيما بعد، وسيحضر هذه القرعة عددًا من المسؤولين بجهاز المدينة، وبعض الجهات المعنية وبعض جهات الرقابة، وفرع بنك التعمير والاسكان، وراغبي الحجز لقطع الاراضي من المواطنين، علمًا بأنها سيتم رد المقدم الخاص بالحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم اختيار القرعة بعد اعلان النتيجة العلنية لها، وذلك بعد إضافة فوائد هذا المبلغ والتي سيقررها بنك الاسكان والتعمير.

وقال معاوم وزير الاسكان (المهندس وليد عباس) لشئون الهيئة المجتمعات العمرانية : بالنسبة للأراضي الخاصة بالإسكان المتميز، أنه سيتم طرح 10626 أرض، مقسمة على المدن بالشكل التالي: ألفان قطعة أرض في مدينة 6 اكتوبر الجديدة، و 750قطعة أرض في مدينة بدر، 1093 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان، 2300 قطعة أرض في مدينة السادات، ألف قطعة أرض في مدينة بني سويف الجديدة، 196 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة، 101 قطعة أرض في مدينة الفيوم الجديدة، 55 قطعة أرض في مدينة 15 مايو، 592 قطعة أرض في مدينة قنا الجديدة، 319 قطعة أرض في مدينة أسيوط الجديدة، 146 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة، 387 قطعة أرض في مدينة أخميم الجديدة، 88 قطعة أرض في مدينة غرب قنا، 215 قطعة أرض في مدينة غرب اسيوط، 1198 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة، 227 قطعة أرض في مدينة طيبة الجديدة.

وأشار إلى أن عدد الأراضي الخاصة بالإسكان الأكثر تميزًا هي 5217 قطعة أرض موزعة على المدن على النحو التالي: 2518 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة، 391 قطعة أرض في مدينة ستة أكتوبر، 25 قطعة أرض في مدينة الشروق، 505 قطعة أرض في مدينة العبور، 154 قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة، 25 قطعة أرض في مدينة 15 مايو، 312 قطعة أرض في مدينة بدر، 210 قطعة أرض في مدينة الـ10 من رمضان، 14 قطعة أرض في مدينة الفيوم الجديدة، 164 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة، 133 قطعة أرض في مدينة بني سويف الجديدة، خمسون قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة، 155 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة، 553 قطعة أرض في مدينة السادات، 62 قطعة أرض في مدينة المنيا الجديدة.

علمًا بأن الشروط الواجب توافرها للتقدم للحجز لأراضى الاسكان المميز والمميز جدًا، هي نفس الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي العادي و الموضحة بالأعلى فيما عدا شرط الإقامة أو العمل أو السكن في نطاق المحافظة المطلوب الحجز فيها.