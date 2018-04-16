أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

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أعلن البنك المركزي خلال البيانات الصادرة عنه اليوم عن استقرار أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه إلى 17.6331 جنيه للشراء وسجل 17.7328 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم إلى 21.7239 جنيه للشراء وسجل 21.8486 جنيه للبيع، أما بالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 25.0372 جنيه للشراء وسجل سعر 25.1823 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الفرنك السويسري خلال تعاملات اليوم إلى 18.2953 جنيه للشراء وسجل سعر 18.4045 جنيه للبيع، أما بالنسبة للين الياباني فقد سجل ال100 ين خلال تعاملات اليوم 16.4441 جنيه للشراء وسعر 16.5418 جنيه للبيع.

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